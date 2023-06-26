Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вызвал певца Григория Лепса на батл по русскому бильярду (ФОТО)

Сегодня в Доме журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная Кубку главы Екатеринбурга по бильярдному спорту. Во время общения с журналистами мэр города Алексей Орлов заявил, что сыграл бы на любительском уровне с певцом Григорием Лепсом или другим звездами эстрады. «Мы обсуждаем формат проведения любительского турнира в рамках Кубка мира. Но это будет уже где-то к окончанию турнира», – сказал Орлов.

О самом Кубке главы Екатеринбурга по бильярдному спорту Орлов сообщил, что данное мероприятие – инициатива любителей бильярдного спорта на Урале. В городе открылся бильярдный клуб, который позволяет провести соревнования. В этот раз они имеют статус международного уровня, так как прибудут спортсмены из Казахстана, Туркменистана и Белоруссии. «Да и на наш взгляд, это очень хороший повод, чтобы пригласить в Екатеринбург еще больше гостей из других городов и стран, показать столицу Урала во всей красе в преддверии празднования нашего большого юбилея. И это событие станет знаковым», – добавил Орлов.

Турнир пройдет с 23 по 30 июля. Участвовать в соревновании будут 128 мужчин и 64 женщины. Призовой фонд – 4 миллиона рублей, которые сформированы из внебюджетных источников. Иными словами, из екатеринбургской казны деньги брать не будут, так как к финансированию кубка подключились партнеры. Сам турнир приурочили к 300-летию Екатеринбурга и 325-летию Русского бильярда. Велик шанс, что нынешняя игра станет для города традиционным состязанием, на которое будут съезжаться спортсмены из разных уголков страны и мира.

В Екатеринбург приехал двукратный чемпион мира по бильярду Владислав Осьминин. Он уже побывал на площадке, где будет проходить турнир.«Я не первый раз в подобных мероприятиях принимаю участие. Но от себя как от спортсмена могу сказать, что я уже чувствую, насколько это знаковое событие будет, где будут участвовать именитые спортсмены. Хотел отметить качество оборудования, на котором будем играть. Могу с уверенностью сказать, что это самый лучший клуб в России на данный момент. Самые лучшие столы, самая лучшая обстановка, удобное освещение. Все на высшем уровне», – поделился впечатлением Владислав Осьминин.

Понаблюдать за турниром можно в двух форматах. Первый – это следить за трансляциями на страницах организаторов. Также можно просто купить билеты, чтобы воочию наблюдать за ходом состязаний.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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