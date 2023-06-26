В мэрии рассказали об очередных перекрытиях на улице Серафимы Дерябиной

С 1 июля дорожные рабочие в два этапа закроют улицу Серафимы Дерябиной на разных участках. Это снова связано со строительством трамвайных путей.

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, ограничение движения пройдет в два этапа.

– Сначала рабочие закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля 2023 года. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по транспортному кольцу.

– Затем, с 5 июля по 1 августа, специалисты закроют движение транспорта по путепроводу на улице Волгоградской в месте пересечения с улицей Серафимы Дерябиной.

Напомним, до 30 июня частично ограничено движение по улице Вильгельма де Геннина на участке от Вонсовского до Объездной, а также сужен проезд на Серафимы Дерябиной. Жители Академического ежедневно стоят в пробках. Запуск трамвая перенесли на первый квартал 2024 года, хотя в мэрии не исключают, что удастся сделать это раньше.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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