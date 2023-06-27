В Камышлове осудили бывшего зека, который избил свою мать

В Камышлове осужден мужчина, который избил свою пожилую мать. Он уже отбывал наказание в колонии за предыдущее преступление, вышел и вернулся жить к 77-летней матери – она пустила его в дом. А он в ответ ее избил – ударил кулаком по затылку, схватил за челюсть и сдавил.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, рецидивиста судили по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия». Ближайшие два года он проведет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Камышлов, Марина Иванова

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