На Среднем Урале горят торфяники

В Свердловской области горят торфяники. Один из крупных очагов находится в Асбестовском районе, близ поселков Красноармейский и Озерный. Как сообщают в своем телеграм-канале волонтеры движения «Добровольцы быстрого реагирования», площадь горения порядка 500 га. Прямым тушением с таким горением не справиться. Было принято решение обследовать на месте каналы, замерить уровни воды и поднять их. «Количества воды для полного затопления горящих территорий недостаточно, но с помощью плотин можно поднять уровень грунтовых вод, что в дальнейшем не даст прогорать торфу глубоко, это значительно снизит задымление близлежащих территорий, а верхний слой на многих территориях выгорел уже почти полностью», – сообщают общественники.

Другая термоточка находится на торфянике Моховая Шмарина неподалеку от города Заречный. Здесь возгорания фиксируют практически с начала весны. В планах – удержать как можно больше воды на торфянике, сейчас добровольцы, а также МЧС и другие госструктуры будут стараться сделать так, чтобы летом уровень задымления был как можно меньше, тушить будут в зимний период.

Екатеринбург, Марина Иванова

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