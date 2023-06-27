На выходные закроют движение трамваев по улице Технической

В ближайшие выходные, с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля, дорожные рабочие перекроют движение трамваев № 7, 10, 12, 13, 24 по улице Технической от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей» в обоих направлениях.

Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке Технической и Маневровой.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в период ремонта трамваи будут ездить по следующей схеме:

– трамвай № 7: от станции «Эльмаш» – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых бригад – проспект Космонавтов – улица Челюскинцев – ВИЗ-бульвар – улица Халтурина – р/к Кушвинская;

– трамвай № 10: от станции «ЦПКиО» – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица Радищева – улица Московская – ВИЗ-бульвар –улица Халтурина – р/к Кушвинская;

– трамвай № 13: от станции «40 лет ВЛКСМ» – улица Малышева – улица Гагарина – проспект Ленина – ВИЗ-бульвар – станция ВИЗ;

– трамвай № 24: от станции «Площадь Первой Пятилетки» – улица Победы – улица Машиностроителей – станция Машиностроителей.

Трамвай № 12 на эти дни отменяется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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