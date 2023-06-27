Где помыться, поесть и поспать: мэрия опубликовала адреса помощи бездомным

В Свердловской области зарегистрировано 7268 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 3715 лиц без определенного места жительства, из них 2245 человек – в Екатеринбурге. И это только по официальным данным, которые удалось собрать минсоцполитики, ОВД и учреждениям здравоохранения. Администрация Екатеринбурга опубликовала адреса и телефоны организаций, где помогают бездомным и нуждающимся.

Где поесть

– Благотворительная столовая (от Ново-Тихвинского женского монастыря), ежедневно с 10:30 до 19:00. Адрес: улица Бебеля, 166, телефон 324-28-04.

– Автобус милосердия, понедельник, среда, пятница

с 09:00 до 10:45 – улица Завокзальная, 26;

с 11:00 до 17:00 – ул. Бебеля, 166 (угол с улицы Пехотинцев, рядом с Благотворительной столовой);

с 19:00 до 21:00 – улица Вокзальная, 15а.

Где получить медицинскую помощь

Травматологическая служба Екатеринбурга. В травмпунктах могут оказать помощь при вывихах, растяжениях, переломах, укусах клещей и других животных. Для обращения в травмпункт необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Если полученная травма угрожает жизни, экстренная помощь будет оказана без документов.

– ГБ № 36, улица Бажова, 124а, телефоны 350-25-82, 350-32-59;

– ЦГБ № 7, улица Вилонова, 33, телефон 341-73-03;

– ЦГКБ № 23, улица Старых Большевиков, 9, телефон 389-93-40;

– ЦГКБ № 24, переулок Рижский, 16, телефон 301-24-24;

– ЦГБ № 20, улица Зои Космодемьянской, 42, телефон 258-22-34;

– ЦГБ № 2, улица Челюскинцев, 3/5, телефоны 389-90-70, 389-90-71, 389-90-72;

– ГКБ № 14, переулок Суворовский, 5, телефон 380-13-93.

Где помыться

Муниципальные бани. Стоимость услуг, оказываемых отделениями второго разряда бань и душевых муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства за разовую помывку, фиксирована, ее можно уточнить по телефону.

ЕМУП «Бодрость»:

– баня на улице Первомайская, 71, телефон 374-04-10;

– баня на улице Лыжников, 38а, телефон 295-98-82.

ЕМУП «Жемчужина»:

– баня на Уралмаше, улица XXII Партсъезда, 6, телефон +7(982) 661-30-25;

– баня на Эльмаше, улица Стачек, 29, телефон 331-02-14;

– баня на ВИЗе, улица Долорес Ибаррури, 6, телефон 232-35-28;

– баня в Железнодорожном районе, улица Майкопская 22б, телефон 370-25-19.

Где переночевать

Дом ночного пребывания. Автономное учреждение входит в государственную систему социальных служб Свердловской области. Адрес: улица Машинная, 9а, телефон 210-32-80.

Где получить одежду и социальную помощь

Районные КЦСОН (Государственные автономные учреждения социального обслуживания населения Свердловской области). Нуждающиеся могут получить одежду, обувь, предметы гигиены, консультацию по оказанию социальной помощи:

– «Комплексный центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района города Екатеринбурга», улица Московская, 68, телефон 212-77-25;

– «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Екатеринбурга, улица Бажова, 37, телефон 370-67-40;

– «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга», улица 8 Марта, 16, телефон 376-56-68;

– «Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга», улица Малышева, 31б, телефон 207-24-17;

– «Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», улица Избирателей, 137, телефон 305-99-91;

– «Комплексный центр социального обслуживания населения Чкаловского района города Екатеринбурга», переулок Трактористов, 19, телефон 287-56-31.

Екатеринбург, Марина Иванова

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