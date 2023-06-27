В Екатеринбурге взломали сайт Октябрьского суда

В Екатеринбурге произошел сбой на сайте Октябрьского районного суда, заметили посетители ресурса. Вероятно, имеет место взлом. Во вкладке «Контакты» язык сайта автоматически определяется как таджикский, а при принудительной установке русского языка портал инстанции сообщает, что «председатель мертв».

В пресс-службе Октябрьского суда не ответили на звонок «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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