В Екатеринбурге госпитализировали еще троих отравленных курсантов МВД

В Екатеринбурге госпитализировали с отравлением еще троих курсантов Уральского юридического института МВД России. Таким образом, на сегодня в стационаре городской больницы № 40 находятся 53 человека, а в стационаре Верхнепышминской больницы – пять человек.

«Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Что стало причиной отравления, пока не сообщается. Проверку проводит прокуратура Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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