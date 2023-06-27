Бизнесмен с Урала потерял миллионы на поездке на Сейшелы из-за отмены рейсов «Аэрофлота»

Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь З. судится с авиакомпанией «Аэрофлот» из-за ситуации, которая сложилась в марте 2022 года. В прошлом феврале он купил 60 билетов для своих родственников и друзей на Сейшелы из Москвы и обратно и еще два билета с островов в столицу России и обратно. Общая сумма трат тогда составила 12,7 млн рублей. Но из-за отмены международных рейсов в Россию по требованию Росавиации компания застряла на курорте. Тогда «Аэрофлот» вернул половину суммы Игорю З. – 6,8 млн рублей, но чтобы вернуться в Россию самому и вывезти своих близких, ему пришлось покупать другие билеты через третьи страны.

«Из-за разницы в стоимости авиабилетов он понес убытки, которые просил авиакомпанию возместить, но безуспешно. Тогда Игорь З. обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском к «Аэрофлоту» о взыскании убытков и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика убытки – 5 млн рублей и расходы по оплате госпошлины», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Но решение не устроило ни Игоря З., ни авиакомпанию. Обе стороны подали апелляции в областную инстанцию, которая отменила решение Кировского райсуда, с «Аэрофлота» взыскали полмиллиона рублей, а стороны направились дальше – в кассацию. Там решили, что Свердловский областной суд должен снова пересмотреть дело.

В итоге судья пришел к выводу, что отмена авиарейса произошла не по вине «Аэрофлота», причем тот в короткий срок перевел деньги пассажиру за несостоявшиеся перелеты. «Оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании убытков не имелось. Свердловский областной суд отменил решение Кировского районного суда Екатеринбурга и принял новое – об отказе в удовлетворении исковых требований Игоря З.», – добавили в облсуде.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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