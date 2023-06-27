Два свердловских спортсмена пробегут в тандеме 200 километров по тропе «Сысертская сотня»

Двое свердловских спортсменов устроят экстремальный забег в тандеме по «Сысертской сотне». Александр Фефилов и Дмитрий Гвоздков пробегут каждый по 100 километров. Уложиться планируют в 16 часов.

Забег по «Сысертской сотне» состоится 1 июля. Спортсмены планируют установить трейловый рекорд на тропе. Они отправятся на маршрут в 05:00 утра от туристско-информационного центра Сысерти и планируют преодолеть всю тропу за 16 часов. Забег будет транслироваться в прямом эфире в телеграм-канале тропы «Сысертская сотня», рассказали в пресс-службе проекта. Фефилов и Гвоздков станут первыми, кто пробежит всю тропу.

Сейчас спортсмены тренируются, настраивают свое питание и изучают маршрут на картах. Бежать они будут рядом – для подстраховки друг друга. Оба признают, что это будет серьезное испытание и вызов другим спортсменам.

Ранее Александр Фефилов ставил личный рекорд на 65 километров, а Дмитрий Гвоздков – на 42 километра. Сотню не бегал ни один из них.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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