На время Царского крестного хода в Екатеринбурге перекроют движение

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход, посвященный царской семье. Ранее пройдут другие мероприятия Царских дней.
В связи с этим 16 июля с 15:00 ограничат движение транспорта, а с 08:00 – запретят парковку машин по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского.
17 июля с 02:30 во время крестного хода планируется оперативное закрытие движение транспорта:
– по улице Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
– по улице Татищева, от Репина до Токарей;
– по улице Токарей, от Татищева до Кирова;
– по улице Бебеля, от Кирова до Готвальда;
– по нечетной стороне улицы Халтурина, от Готвальда до Технической;
– по улице Технической от Бебеля до Решетской;
– по улице Решетской, от Технической до Леваневского;
– по улице Леваневского от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
– по автодороге в поселок Шувакиш от улицы Леваневского до Зеленой;
– по улице Зеленой, от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.
После прохождения крестного хода движение будет открываться.
Маршрут крестного хода достаточно продолжительный – более 20 километров, время в пути – около 5 часов. Сопровождать паломников будут волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube