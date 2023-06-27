На время Царского крестного хода в Екатеринбурге перекроют движение

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход, посвященный царской семье. Ранее пройдут другие мероприятия Царских дней.

В связи с этим 16 июля с 15:00 ограничат движение транспорта, а с 08:00 – запретят парковку машин по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского.

17 июля с 02:30 во время крестного хода планируется оперативное закрытие движение транспорта:

– по улице Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;

– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

– по улице Татищева, от Репина до Токарей;

– по улице Токарей, от Татищева до Кирова;

– по улице Бебеля, от Кирова до Готвальда;

– по нечетной стороне улицы Халтурина, от Готвальда до Технической;

– по улице Технической от Бебеля до Решетской;

– по улице Решетской, от Технической до Леваневского;

– по улице Леваневского от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;

– по автодороге в поселок Шувакиш от улицы Леваневского до Зеленой;

– по улице Зеленой, от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда.

После прохождения крестного хода движение будет открываться.

Маршрут крестного хода достаточно продолжительный – более 20 километров, время в пути – около 5 часов. Сопровождать паломников будут волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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