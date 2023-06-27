Нижний Тагил появился на десятирублевке

Нижний Тагил появился на аверсе монеты номиналом 10 рублей, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Она входит в серию «Города трудовой доблести» и выпущена Банком России.

«Тираж монеты – 1 млн штук. В город поступило 40 тысяч. Обменять обычную десятирублевку на памятную можно в трех банках: Сбербанк, «Открытие», «Альфа-Банк», – сообщил Пинаев.

Историк Андрей Ермоленко рассказал, в свою очередь, что на монете изобразили памятник «Рабочий и танкист», который находится на площади Славы в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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