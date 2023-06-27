Полиция нашла трех школьниц, избивших сверстницу на парковке торгового центра

Полиция Екатеринбурга установила личности всех участниц драки у торгового центра Veer Mall – инцидент произошел еще в конце марта, но стало о нем известно лишь недавно. Тогда на парковке торгового центра три школьницы избили сверстницу. При этом пострадавшая не стала сообщать о нападении ни родителям, ни полиции, ни кому бы то ни было еще. Об инциденте стало известно только после того, как видео слили в соцсети.

«После публикации сотрудники отдела полиции № 14 зарегистрировали данную информацию и начали проверку. В ходе разбирательства личности всех несовершеннолетних были оперативно установлены. Ими оказались несовершеннолетние 16-17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. В тот же день все три девушки, допустившие применение силы к своей сверстнице, были привлечены к административной ответственности за побои. Все они поставлены на учет», – рассказали в пресс-службе городской полиции, предупредив, что за несовершеннолетними и их поведением должны следить родители или законные представители.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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