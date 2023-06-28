Уральские медики предупредили о сезоне опасной инфекции. Кто в группе риска

В Свердловской области за полгода выявили 6 тысяч случаев патологий дыхательной системы. Таковы результаты диспансеризации, сообщили в минздраве региона. При этом люди, страдающие от астмы, хронической обструктивной болезни легких, особенно подвержены риску заражения пневмококковой инфекцией, которая часто становится причиной внебольничной пневмонии. Только за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 253 случая воспаления легких, неделей ранее – 282. «В структуре заболеваемости 80,64% составляют взрослые, госпитализировано – 81,03% заболевших. Доля тяжелых форм пневмонии – 7,51% (19 случаев)», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Отметим, что даже по статистике от внебольничных пневмоний чаще страдают взрослые – в среднем, в 91% случаев воспаление легких регистрируют у совершеннолетних. Это в том числе следствие ситуации с вакцинацией – дети более защищены, т.к. вакцинация от пневмококка входит в нацкалендарь прививок. Взрослых из групп риска тоже прививают, однако не всех. За счет свердловского бюджета вакцина от пневмококка положена в первую очередь тем, кто подлежит призыву на военную службу, и людям старше 60 лет, которые постоянно живут в домах престарелых, пансионатах и других подобных учреждениях. Кроме того, в этом году дополнительно вакцину сделали бесплатной для взрослых пациентов, находящихся на гемодиализе, перенесших трансплантацию органов, людей, страдающих с сахарным диабетом I типа, ХОБЛ, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ВИЧ. Об этом рассказали «Новому Дню» в пресс-службе минздрава.

Но в группе риска также остаются и другие люди – те, у кого диагностированы состояния иммунного дефицита, онкобольные, которым по медпоказаниям подавляют иммунитет искусственно, пациенты с хроническими болезнями печени и почек, те, кто еще готовятся к трансплантации органов или костного мозга.

Добавим, под пневмококковой инфекцией медики понимают целую группу заболеваний, которая включает не только пневмонию, но и острые бронхиты и инфекции дыхательных путей, отиты и синуситы, менингиты. «Пневмококковая инфекция может быть опасна для любого человека. И все же есть те, кто с большей вероятностью может заболеть пневмококк-ассоциированными заболеваниями. У таких людей высок риск развития наиболее опасной, инвазивной формы пневмококковой инфекции, которая может стать причиной менингита, сепсиса и других серьезных заболеваний. Последствия могут быть серьезными: инвалидизация и даже летальный исход», – добавляют в минздраве.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отмечают, что особенно высоки риски в сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, то есть в осенне-зимний период, тогда и начинается рост случаев заражения пневмококком, который в сочетании с другими болезнями, например, с Covid-19 или гриппом, может стать смертельно опасным для человека. «Отмечена четкая корреляция между зимним пиком заболеваемости гриппом и подъемом заболеваемости данной инфекцией. Самым эффективным и экономически выгодным профилактическим мероприятием от пневмококковой инфекции является вакцинация», – подтверждают в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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