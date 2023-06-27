Кто промолчал: в «Единой России» проводят разбор полетов

Фракция партии «Единая Россия» в Государственной думе в ближайшее время отчитается перед администрацией президента о поддержке главы государства депутатами в соцсетях во время мятежа руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Депутаты-единороссы, избранные от Свердловской области, отреагировали 24 июня почти все. «Новый День» приводит цитаты из их ТГ-каналов.

Жанна Рябцева: «Уром не поверила своим глазам. Столько лет спустя, страна снова на грани смуты. И это во время тяжелейшей войны с 50+ странами НАТО. Призываю наших бойцов оставаться верными своей Присяге. Наши враги в США и ЕС уже открыто ликуют и потирают руки. Верховный Главнокомандующий все сказал исчерпывающе открыто и точно».

Сергей Бидонько: «Сегодня Россия в одиночку ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против России направлена вся военная и информационная машина Запада!! И текущая ситуация яркий этому пример! Давайте вместе защитим и наш народ, и государственность от любых угроз, в том числе и от внутреннего предательства! Не нужно воевать против своей страны и верить в ложь! Все, кто восстал против своей страны, должен немедленно сложить оружие!»

Максим Иванов: «Кратко о событиях в Ростове. Когда Родина в опасности, когда нужно всем объединяться и единым кулаком бить по врагу, когда решается вопрос о будущем России ни у кого нет права ставить личные амбиции выше общего дела и щекотать своё пусть и уязвленное самолюбие. Сегодня время, когда надо любить Родину в себе, а не себя на Родине. У нас есть один Верховный главнокомандующий. Наш Президент. У нас есть одна армия. И у нас есть только одна цель – Победа. Кто этого не понимает, кто это отвергает, тот встает на путь предательства, где неминуемо и бесславно сгинет. А мы – победим. Россия обязательно победит».

Андрей Альшевских: «В тяжелое время мы должны сплотиться вокруг президента».

Лев Ковпак: «В тяжелое время мы должны выступить единым фронтом в поддержку страны и государства. Поддерживаем нашего президента!»

Депутат от Нижнего Тагила Константин Захаров от себя не написал ничего, но сделал репост обращения президента. Так же поступил бывший биатлонист Сергей Чепиков.

Не написали ничего в своих соцсетях только два уральских единоросса: Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Еще один известный уралец, Павел Крашенинников, вообще не ведет соцсети.

Из представителей других партий в тревожный день отметились двое. «Наша страна ведет войну на выживание. За свое будущее! Мы не имеем ни малейшего права доставлять радость врагу конфликтом внутри страны. И, как сказал Верховный главнокомандующий, любые внутренние распри – это смертельная угроза для существования нашей страны. И те, кто осуществляет это, отдаляет нашу победу», – написал эсер Андрей Кузнецов.

«Это тяжелое для страны время, когда идет СВО, когда экономика страны сопротивляется беспрецедентному санкционному давлению, любые попытки внести смятение в ряды наших бойцов, посеять панику среди граждан России – неприемлемы и крайне опасны», – отметил представитель «Новых людей» Александр Демин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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