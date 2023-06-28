На СвЖД кто-то пытался устроить диверсию

В Свердловской области зафиксирован неудачная попытка диверсии на железной дороге. Как сообщает тгканал Shot, в ночь на 27 июня неизвестный попытался устроить поджог батарейного шкафа на перегоне Сысерть-Мраморское в Полевском городском округе. Подожженное оборудование погасло без посторонней помощи.

Факт вмешательства посторонних вывили машинисты поезда, который проходил мимо батарейного шкафа – они замерили отогнутую дверцу. На место вызвали полицейских, которые и установили, что шкаф пытались поджечь. Рядом со шкафом найдены следы. Инцидент на график движения поездов не повлиял. Злоумышленника устанавливают.

Отметим, что такие диверсии стали не редкостью для РЖД. Согласно данным, полученным правоохранителями после поимки диверсантов, задания они, в основном, получают в Интернете от неизвестных лиц и исполняют их за вознаграждение.

Екатеринбург, Елена Васильева

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