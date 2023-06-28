Свердловская область получит компенсацию за размещение беженцев

Правительство РФ компенсирует регионам затраты на размещение беженцев с Украины и новых российских территорий. Финансирование распределяется из расчета 913 рублей в сутки на человека в ПВР и 415 рублей на питание. Всего распределяется более 1,5 миллиарда рублей.

Свердловская область получит 28,7 миллиона рублей. Деньги выделены также другим регионам УрФО: Тюменской области – 15,8 миллиона, ХМАО – 15,5 миллиона, Челябинской области – 10,2 миллиона.

Всего в Россию прибыло более 5,5 миллиона беженцев, в пунктах временного размещения остаются около 40 тысяч человек.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»