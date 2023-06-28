Только 9% екатеринбуржцев поедут этим летом за границу, из них половина – в страны СНГ

В июне 91% поездок екатеринбуржцев были по России, на страны ближнего зарубежья пришлось 5%, на страны дальнего – 4%. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Путешествий», которые изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов за июнь.

«Поездки жителей Екатеринбурга по России продлятся в среднем около 7 дней, в страны ближнего зарубежья – около 9, в другие зарубежные страны – около 14. Стоимость перелета туда и обратно по России выросла на 14% – с 12 000 до 13 630 рублей. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5850 рублей, – сообщили в пресс-службе «Яндекса». – Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья наоборот снизилась на 4% – с 41 430 до 39 840 рублей. Средняя цена проживания в отеле составила 7450 рублей. Стоимость перелетов в страны дальнего зарубежья выросла на 19% – с 25 580 до 30 490 рублей. А стоимость проживания в странах дальнего зарубежья составила 12 900 рублей».

Самыми популярными направлениями у екатеринбуржцев в июне стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Также летали в Минводы, Махачкалу, Калининград, Самару, Красноярск и Нижний Новгород.

Топ-5 зарубежных направлений выглядит так: Турция, Казахстан, Армения Азербайджан, ОАЭ. По городам прилета чаще всего выбирали Ереван, Стамбул, Анталью, Алматы и Астану.

Кстати, в среднем по России туристы чаще ездят за рубеж: 8% путешествуют в страны ближнего зарубежья, 9% – в страны дальнего. Не исключено, что это связано с попаданием в выборку двух столиц.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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