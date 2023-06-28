В Лесном «Волга» вылетела на тротуар и прижала женщину к зданию

Страшное ДТП в Лесном – «Волга» на тротуаре сбила женщину. За рулем машины был 72-летний пенсионер. Он пытался заехать на паковку, но оказался на тротуаре, проехал через толпу людей, 43-летняя женщина не успела отскочить, автомобиль прижал ее к зданию. Пострадавшая была травмирована стеклянными конструкциями, местные говорят, что вокруг была кровь.

По сообщению ГИБДД по Свердловской области, женщина в больнице с переломами ног и в состоянии травматического шока. Водитель был трезв, причины аварии уточняются. В пабликах Лесного обсуждают версию, у «Волги» могли отказать тормоза.

Лесной, Марина Иванова

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