В День строителя в Екатеринбурге выступит популярная группа из 2000-х

Поздравить строителей Екатеринбурга с профессиональным праздником в этом году приедут сразу два хедлайнера.

Имя первого ранее уже называлось, это Леонид Агутин. Также на сцену выйдет одна из популярных групп начала двухтысячных годов – Reflex (известны по хитам «Сойти с ума», «Падали звезды», «Танцы»).

Кроме того, гости праздника увидят выставку техники, шоу экскаваторов и мотошоу. Праздник пройдет в Историческом сквере 12 августа с 12:00 до 22:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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