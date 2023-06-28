В Екатеринбурге будут работать два кинотеатра под открытым небом

В Екатеринбурге в ближайшие недели откроется сразу два кинотеатра под открытым небом: 1 июля заработает площадка в парке Маяковского, а 8 июля – на улице Добролюбова на берегу Исети.

Как рассказали в пресс-службе ЦПКиО, кинотеатр будет работать на аллее Маяковского с 1 июля до 20 августа. Там будут показывать актуальные жанровые фильмы, романтические комедии и знакомые мелодрамы, советское кино, анимацию и другие картины. Для зрителей установят шезлонги, но можно взять с собой плед и сесть на газон. В прошлом году кинотеатр в таком формате уже работал и собрал огромное количество гостей.

«Кино и мультфильмы будут идти каждый день с 16:00 – два сеанса по будням и три по выходным. 1 июля на открытии в 17:00 гостей ждет киноквиз и подарки от парка и партнеров проекта, и два фильма. Расписание появится на официальном сайте», – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что несколько киносеансов устроят и в летнем парке «Уралмаш», развитием которого занимается команда ЦПКиО. Даты пока не определены.

Второй кинотеатр под открытым небом откроется 7 июля возле Уральского филиала Пушкинского музея (бывший ГЦСИ-Урал). В саду на Добролюбова, 19а, фильмы будут показывать два месяца. Кроме показа картин, запланированы концерты. Расписание станет известна чуть позже.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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