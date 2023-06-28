Из-за строительства трамвайной линии в Солнечном перекроют дороги

В связи со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный в ближайшее время будет закрыто движение на двух участках.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улице 2-й Новосибирской на участке от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской закроют движение до 7 июля 2023 года.

На улице Чемпионов от улицы Лучистой до дома № 1 по улице Чемпионов закроют движение с 8 по 23 июля 2023 года.

Кроме того, в связи со строительством улицы Рощинской в микрорайоне Уктус ограничат движение транспорта по переулку Отпускников, от улицы Якутской до улицы Алтайской, вдоль дома № 48 по улице Рощинской с 8 июля 2023 года по 1 октября 2024 года. В связи с закрытием движения и сквозного проезда по улице Алтайской от улицы Якутской будет организовано двустороннее движение по улицам Яблоневой, Якутской, Алтайской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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