Звукорежиссера престижной школы Екатеринбурга отправили в колонию за кражу оборудования на 3 миллиона рублей

В Екатеринбурге суд признал виновным бывшего звукорежиссера СУНЦа Михаила Кукурузова. 35-летний мужчина украл в престижной школе оборудование на 3 миллиона рублей. Судом ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как установлено в суде, с марта по июль 2022 года Кукурузов, работавший звукорежиссером СУНЦ УрФУ, похищал музыкальное оборудование и инструменты из актового зала. Общий ущерб составил более 2,9 миллиона рублей. Кроме того, мужчина взял у одного из учащихся электрогитару, обещая ее отремонтировать. Но так и не вернул, причинив ущерб еще на 65 тысяч рублей.

«Похищенное имущество осужденный сдавал в комиссионный магазин, получая взамен денежные средства. Вину в совершении преступлений осужденный признал в полном объеме», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кировский районный суд признал Михаила Кукурузова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, в особо крупном размере», ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину». Ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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