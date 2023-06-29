Екатеринбуржец отдал мошенникам 7,7 млн рублей

Житель Екатеринбурга, работающий техником в сервисном центре, отдал фальшивым брокерам 7,7 млн рублей, в том числе – 100 тысяч собственных денег, 1,4 млн – взятых в долг у знакомых, 6,2 млн рублей – кредитных средств.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, мужчина увидел в интернете рекламу, которая предлагала заработать на бирже. Он связался с «брокерами» и установил на смартфоне программное обеспечение, которое они посоветовали, и зарегистрировался на «биржевом сайте». Сначала он перечислил на свой лицевой счет 100 тысяч рублей собственных средств. Увидев, что сумма на его счету выросла, потерпевший решил продолжить вкладывать деньги в данную инвестиционную площадку. Лжеброкеры постоянно просили мужчину пополнять лицевой счет. Набрав кредитов, пострадавший перевел на счет в общей сложности 6,2 млн рублей. После этого его брокерский счет оказался заблокирован, а за разблокировку с екатеринбуржца попросили еще 1 млн рублей. Он занял денег у друзей и снова заплатил. Однако ожидаемая прибыль так и не пришла.

«Брокеры» продолжили требовать с гражданина деньги. Только после этого он догадался, что его обманули, и обратился в полицию. Мошенников ищут.

Управление МВД России по Екатеринбургу напоминает, что под видом платформ, связанных с инвестициями и торговлей на бирже, часто действуют мошенники. При этом на уловки преступников попадаются люди самых различных возрастов и социальных групп.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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