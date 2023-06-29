В Свердловской области – первый отравившийся грибами. Инструкция по безопасности

В Свердловской области зарегистрирован первый в этом сезоне случай отравления грибами. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, пострадавший попал в больницу, но к этому моменту уже выписан из медучреждения. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как правильно собирать и заготавливать грибы.
Правила грибника
Не знаешь – не бери: собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
Собирайте грибы вдали от дорог, вне населенных мест.
Используйте плетеные корзины для сбора грибов – так они дольше будут свежими.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке.
Нельзя
Собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – это приводит к быстрой порче их содержимого.
Собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы.
Пробовать грибы во время сбора.
Мариновать или солить грибы в оцинкованной, глиняной посуде.
Хранить грибы в тепле.
Советы покупателям
Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы.
Если вы покупаете грибы в магазинах, внимательно осматривайте упаковку, ее содержимое не должно быть загнившим или помятым.
Не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей.
Приготовление грибов
Грибы перед приготовлением перебирают, чистят и тщательно промывают.
Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными. Только эти виды можно использовать для приготовления без предварительного отваривания.
И главное универсальное правило – следите за детьми, объясните, что употреблять в пищу сырые грибы опасно.
Екатеринбург, Марина Иванова
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