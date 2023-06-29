Осужден водитель грузовика, по вине которого погибла паломница

На Урале вынесен приговор водителю грузовика, который нарушил правила дорожного движения, из-за чего погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ночь на 24 сентября 2022 года водитель вез почту из Челябинска в Екатеринбург. В районе 25-го км ЕКАД он решил закурить, для чего потянулся за пачкой сигарет, упавшей на пол рядом с пассажирским сиденьем. И в тот момент, когда водитель отвлекся от дороги, его грузовик выехал на встречную полосу, по которой ехал микроавтобус с паломниками из Челябинска, они возвращались домой после посещения храма в Невьянске.

Водитель грузовика пытался уйти от лобового столкновения, резко выкрутив руль, из-за чего удар пришелся по касательной и частично разрушил микроавтобус. Одна из пассажирок автобуса погибла на месте. По результатам экспертиз, тормозная система грузовика была неисправна.

Водитель приговорен к 2 годам 8 месяцам принудительных работ. Кроме того, он должен выплатить семье погибшей женщины 1,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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