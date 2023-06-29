Оперуполномоченный угро: профессиональных домушников готовят в колониях

За последние пять лет в Свердловской области в 4 раза снизилось число квартирных краж. В 2017 году их было 1200, в 2022 году – около 300, а в этом году зарегистрировано около 160 таких преступлений.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Гулёмин, квартирные воры в основном бывают двух типов. Первые – это те, кто впервые совершает преступление, чаще всего они лезут в окно или заходят через незапертую дверь. Это наркоманы, алкоголики, несовершеннолетние. Квартиры они выбирают случайным образом: видят, что могут отогнуть створку или дверь, и залезают внутрь.

Второй тип – профессиональные воры, используют отмычки. Они заранее проникают в подъезд и выбирают квартиру, осматривают замки. Чаще всего преступники умеют вскрывать только один тип замков, так что если видят другой, то отказываются от кражи. Эти люди не первый раз судимы и чаще всего сидели за аналогичные преступления. «Как правило, сначала кража совершается через окно, затем они попадают в места лишения свободы, там оттачивают навык, после чего уже занимаются подбором. Мы стараемся с сотрудниками ГУФСИН выявляться подобное и пресекать», – отметил полицейский.

Из квартир выносят в основном ювелирные изделия, мелкую бытовую технику, сотовые телефоны, ноутбук, деньги, причем деньги крадут все реже, так как их дома просто уже никто не держит. Но бывают и уникальные случаи. Например, недавно задержали вора, который украл музыкальную колонку, три доллара США и женские средства личной гигиены. Воришку поймали, им оказался мужчина, технику он вернул, а средства гигиены выкинул. Зачем вообще брал, объяснить не смог.

Полицейский посоветовал в качестве меры профилактики закрывать окна, двери, не пускать посторонних в подъезд, а жильцам частного сектора – завести собаку, лай пса крупной породы сам по себе отпугивает злоумышленников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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