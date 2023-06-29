«Внук может стать источником смертельной опасности для бабушки», – инфекционист рассказал о коварном заболевании

В Свердловской области продолжают закрываться ковидные отделения. Сегодня стало известно, что после трехлетней борьбы с коронавирусом к основной работе возвращается областной токсикоцентр, сообщили в минздраве Свердловской области.

Тем не менее врачи напоминают, что сам Covid-19, никуда не исчез, а его последствия могут негативно отражаться на здоровье еще долгое время. В частности, перенесенная коронавирусная инфекция может негативно влиять на состояние иммунитета, делая человека уязвимым для других болезней. В том числе – острых респираторных инфекций, вирусов гриппа или даже пневмококковой инфекции, отметил в беседе с «Новым Днем» врач-инфекционист Евгений Тимченко.

Пневмококковая инфекция чаще всего поражает органы дыхания, становясь причиной воспаления легких и вызывая разрушительные процессы в них. Но не только – помимо того, бактерия пневмококк может стать причиной менингита, среднего отита, гайморита, сепсиса и других крайне опасных воспалительных процессов.

«Опасность пневмококка в том, что он передается при тесном контакте с носителем. Причем у носителя никаких проявлений может не быть вообще, потому что у него есть иммунитет к инфекции. А у другого, у кого нет иммунитета и особенно кто в группе риска, проявления могут быть и весьма грозные. Например, к бабушке в гости приехал внук, побежал обниматься-целоваться и передал ей инфекцию, то есть внук становится источником смертельной опасности для бабушки, сам того не зная. При этом если детское население у нас хорошо охвачено прививками от пневмококка, то охват взрослого куда ниже», – сказал Тимченко.

Действительно, по данным Росстата, в стране от пневмококка привиты только 5,1 % взрослых, на Урале охват вакцинации совершеннолетних чуть выше – 6,5% (данные по итогам 2021 года). При этом Свердловская область входит в топ-5 регионов с наибольшими показателями смертности взрослого населения от внебольничной пневмонии. «Говорят, что это раньше пневмококк был смертельно опасен, а сейчас – нет, но это игра фактами. Он менее опасным не стал, просто стали больше прививаться от него, и, соответственно, снизилась и заболеваемость, и летальность», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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