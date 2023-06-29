Ученые доказали эффективность сыра в борьбе с ПТСР

Уральские ученые из УрФУ и ЧелГУ вместе с коллегами из петербургского Института экспериментальной медицины доказали, что сырная диета эффективна в борьбе с синдромом посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР). Правда, подойдет не любой, а только с биологически активными веществами, в частности, с ресвератролом, это вещество добывают из горца бальджуанского, и оно наилучшим образом усваивается с молочными продуктами. Кроме того, сыр от уральских ученых содержит витамин Д и пробиотики.

Первыми антистрессовый сыр попробовали белые лабораторные крысы, страдающие ПТСР. В течение двух недель группе грызунов давали твердый сычужный зрелый сыр с добавками, а другую группу кормили обычными для них продуктами.

«Было однозначно установлено, что у крыс, содержащихся на обычном пищевом рационе, наблюдалась повышенная тревожность. При этом в тех отделах мозга, где формируется долговременная память, а именно в гиппокампе, на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина. Употребление же сыра снизило проявление тревожности и повысило концентрацию дофамина. Кроме того, потребление сыра привело к повышению активности генов, отвечающих за продукцию нейротрофинов, то есть белковых факторов пластичности нейронов», – пояснила декан факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Ольга Цейликман.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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