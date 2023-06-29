Официально: из-за бездействия органов опеки возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека»

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Действиям или бездействию сотрудников органы опеки будет дана правовая оценка.

Уголовное дело возбуждено после обнаружения трупа шестилетнего Далера. Мальчик с августа 2019 года находился под опекой в семье Наумовых в Екатеринбурге, где было еще двое приемных и трое своих детей. О пропаже мальчика сообщила Вероника Наумова 26 июня, три дня ребенка искал весь Екатеринбург. Но оказалось, что к моменту сообщения о пропаже он был давно мертв. Тело Далера обнаружили утром 29 июня в гараже, который арендовала Наумова. Там оно пролежало несколько месяцев. Опекунша задержана по подозрению в убийстве.

Органы опеки должны были регулярно посещать семью Наумовых, чтобы контролировать, в каких условиях содержатся дети, как с ними обращаются. Было ли это сделано, предстоит установить в ходе расследования второго уголовного дела (первое возбуждено по статье «Убийство малолетнего»).

«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего. Следствием в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека», будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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