Священник храма Архангела Гавриила устроит службу по умершему мальчику Далеру (ФОТО, ВИДЕО)

Настоятель воинского храма Архангела Гавриила иерей Сергий приехал к гаражу, в котором нашли тело шестилетнего Далера, чтобы помолиться. Он рассказал, что вечером у храма устроит литию по усопшему.

Иерей Сергий будет молиться за Далера

«С момента, как услышал новость, мы молимся об упокоении души, – рассказал «Новому Дню» иерей Сергий. – Слышал, что в 9 часов вечера сегодня у нашего храма будут собираться люди. Литию буду служить».

Воинский храм Архангела Гавриила находится буквально в двух шагах от гаража, в котором нашли тело Далера, и недалеко от дома, где жил мальчик. Отец Сергий рассказал, что вместе с волонтерами «Лизы Алерт» (штаб был в храме) не спал, до последнего надеялся, что ребенка найдут живым.

Также иерей вспомнил, что года два назад опекун мальчика Вероника Наумова приходила в храм. «Заходила в храм, потом мы переписывались. Она хотела на базе храма организовать какой-то сбор вещей для детей. Потом видел ее в храме года два назад, с тех пор не видел. Старшая дочь Вероники часто заходила в храм просто так», – отметил иерей Сергий.

Напомним, сейчас Вероника Наумова проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле по статье «Убийство малолетнего». Она задержана. Далер в семье Наумовых появился в августе 2019 года, диагнозов у него не было. Затем женщина сама стала уверять, что у ребенка психологические проблемы. После того, как Вероника заявила о пропаже Далера 26 июня, в СМИ она говорила, будто ребенок наблюдался у психиатра.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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