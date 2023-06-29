На Екатеринбург обрушилась гроза (ФОТО)

На Екатеринбург обрушилась гроза с сильным дождем. По прогнозу синоптиков, к концу рабочего дня осадки должны прекратиться. При этом погоды они не испортят – вечером будет +20 градусов, а завтра будет солнечно, днем воздух прогреется до +26 °C.

В выходные будет жарко – в субботу, по данным Росгидрометцентра, до +31 °C, в воскресенье – до +27°. Возможны кратковременные дожди. Начало следующей рабочей недели тоже будет теплым.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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