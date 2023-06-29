Энергетики ЕТК к сентябрю реконструируют одну из главных тепломагистралей ВИЗа (ФОТО, ВИДЕО)

На улице Токарей энергетики приступили к третьему этапу модернизации тепломагистрали М-28 – одной из главных на ВИЗе. Несмотря на то, что подрядчикам предстоит переложить более 1200 метров труб, неудобств потребители не почувствуют: горячую воду отключать не будут. Обновленная магистраль будет служить минимум 30 лет.

Энергетики рассказали о масштабной реконструкции тепломагистрали

Первые два этапа модернизации тепломагистрали М-28 – от улицы Крауля до улицы Татищева – Екатеринбургская теплосетевая компания выполнила в прошлом году. Этим летом энергетики приступили к третьему этапу – будут менять трубы от Татищева до Кирова. Всего предстоит обновить 1263 метра сети диаметром 800 мм, на реализацию проекта ЕТК направит 145 миллионов рублей. Сейчас идет монтаж строительных конструкций и новых трубопроводов.

«Тепломагистраль М-28 была построена в 1976 году, и свой ресурс она выработала. Модернизация теплосети позволит 30 лет бесперебойно снабжать жителей Верх-Исетского района горячей водой и теплом, – рассказал заместитель начальника района тепловых сетей № 3 Екатеринбургской теплосетевой компании Сергей Исаев. – Новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией, оснащены системой оперативного дистанционного контроля. Они более надежны, а система контроля позволит на ранних стадиях выявлять возможные повреждения трубопровода, что приведет к более надежному снабжению потребителей ресурсами».

Представитель компании-подрядчика Антон Гирёв рассказал, что работы выполняют сразу три строительно-монтажных звена. Несмотря на сложный участок, где приходится демонтировать скальный грунт, к 9 сентября монтаж тепломагистрали будет завершен.

Потребители ресурсов не почувствуют неудобств в связи с реконструкцией магистрали. Горячее водоснабжение в домах не прекращалось: заранее был построен временный трубопровод с рециркуляцией воды.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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