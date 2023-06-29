Встань и иди. Уральские медики поставили на ноги лежачего больного

Свердловские медики сумели поставить на ноги лежачего больного – 68-летний Сергей Бородин был прикован к кровати после того, как сорвался с крыши своей дачи, получив множественные переломы. Сразу после инцидента его отправили в травматологию городской больницы Асбеста, там же прооперировали, а после несколько месяцев лечили в паллиативном отделении. Через год он снова смог ходить и вернулся в госпиталь, чтобы отблагодарить медиков.

«Я был поражен теплым отношением со стороны всего коллектива. Мне проводили лечение, массаж, физиопроцедуры, ухаживали, поддерживали морально. Говорили, что обязательно встану на ноги. В общем, вселяли надежду, хотя сам я в это не верил», – рассказал Бородин.

Напомним, паллиативное отделение в Асбесте открылось год назад. Здесь принимают пациентов из Асбеста, Рефтинского, Малышева и других территорий. «У нас уже получили помощь порядка 330 человек, самому молодому из которых 33 года, а самому старшему – 96 лет. Как правило, они имеют неизлечимые прогрессирующие заболевания, онкологические или сосудистые. Каждого мы обеспечиваем уходом и поддерживающей терапией, улучшая качество их жизни. Такие истории восстановления, как у Сергея Бородина, которого мы счастливы были увидеть в полном здравии, вдохновляют и мотивируют к дальнейшей работе», – рассказал заведующий паллиативным отделением медицинской помощи для взрослых городской больницы Асбеста Алексей Иванов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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