Семье врача, умершего от коронавируса, по суду заплатят 1,5 млн рублей

Свердловский областной суд поставил точку в гражданском деле о смерти врача-неонатолога от коронавируса.

Неонатолог ОДКБ № 1 Екатерина К. скончалась от коронавируса в декабре 2020 года. Роспотребнадзор установил, что доктор заразилась на работе. Она лечилась дома под наблюдением терапевта ЦГБ № 2, но спасти ее жизнь не удалось. Проверка областного минздрава показала, что медицинская помощь врачу оказывалась не в полном объеме, пациентку на направляли на КТ, а до этого работодатель не проконтролировал соблюдение неонатологом санитарных правил.

Родственницы погибшей, дочь и сестра, через Верх-Исетский суд потребовали с ГАУЗ СО «ОДКБ» и ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 2 им. А.А. Миславского» по 3 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил их требования частично: с ОДКБ взыскали по 150 тысяч рублей в пользу истицы, с ЦГБ № 2 – по 600 тысяч. Как сообщили в пресс-службе облсуда, было принято во внимание то, что ОДКБ уже выплатила родственникам компенсацию за гибель врача от профзаболевания.

После рассмотрения апелляции в облсуде решение осталось в силе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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