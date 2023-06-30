Рядом с Южной подстанцией случился пожар

Сегодня утром на подстанции «Южная» был пожар. Как оказалось, горели деревянные поддоны на площади в 200 квадратных метров. К этому моменту огонь потушен.

В пресс-службе «Россети Урал» подтвердили, что близ линий электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции «Южная», горел строительный мусор. Пожар вызвал короткое замыкание и повреждение проводов, но ЧП случилось вне центра питания. «Последствия для жителей Екатеринбурга были кратковременны и минимальны. Был произведен автоматический перевод электроснабжения на резервные схемы. В настоящий момент отключенных клиентов нет», – прокомментировали энергетики.

Виновник случившегося – ООО «Капитель», который устроил свалку под ЛЭП. Специалисты сетевой компании займутся ремонтом проводов, кроме того, по разбору этой ситуации работает специальная комиссия, не исключено, что будут привлекаться правоохранительные органы.

«В апреле этого года энергетики выдали предписание компании ООО «Капитель», которому принадлежат строительный склад и незаконные постройки в охранных зонах линий электропередачи. Данное предписание было проигнорировано. Любые постройки, склады и действия в охранных зонах ЛЭП – запрещены действующим законодательством. После инцидента с повреждением энергообъектов из-за пожара компания «Россети Урал» намерена обращаться в правоохранительные органы. Также юридическое лицо обязано будет возместить ущерб энергетикам», – добавили в «Россети Урал».

Екатеринбург, Марина Иванова

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