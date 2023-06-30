В лесу недалеко от Екатеринбурга грибники нашли 46 снарядов (ФОТО)

Грибники нашли в уральском лесу несколько десятков артиллерийских снарядов.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области, это произошло в окрестностях поселка Большая Смолокурка Березовского городского округа (около 30 км от Екатеринбурга).
Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН обследовали 46 найденных снарядов и установили, что это – боевые артиллеристские боеприпасы разного калибра в состоянии сильной коррозии, которые могут представлять угрозу для окружающих.
Боеприпасы переданы местной полиции.
Березовский, Елена Владимирова
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