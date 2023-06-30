В лесу под Пышмой пропала 45-летняя женщина, ушедшая за ягодами (ФОТО)

В лесу возле деревни Чернышово Пышминского района Свердловской области пропала 45-летняя Светлана Болотина, которая накануне пошла за ягодами и не вернулась.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, вчера рано утром женщина пошла в лес с тремя подругами. К вечеру все они вернулись домой порознь – кроме Светланы.

Одна из приятельниц ночью позвонила в полицию, личный состав подняли по сигналу «Сбор». Сейчас Светлану ищут 40 представителей МВД. Им помогают волонтеры, егеря и служебные собаки, обученные работе по следу. Сыщики уже обнаружили рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами.

Односельчане рассказали, что у женщины незадолго до похода в лес были приступы высокого давления, она даже теряла сознание. В день ее пропажи в Пышминском районе стояла душная и жаркая погода. Девятилетняя дочь Светланы разговаривала с матерью по телефону в 12:30. Та пояснила, что чувствует себя плохо и пообещала позже перезвонить, но больше на связь не вышла.

По данным полиции, пропавшая женщина была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. Тех, кто что-то знает о ней, просят позвонить по телефонам: 8 (34372) 2-13-93 или 02.

Пышма, Елена Владимирова

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