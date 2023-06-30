российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 июня 2023, 11:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Ученый рассказал, когда озеро Шарташ превратится в болото (ФОТО, ВИДЕО)

Озеро Шарташ неизбежно превращается в болото. Об этом «Новому Дню» сообщил заведующий отделом реабилитации и охраны водных объектов РосНИИВХ Александр Попов. Это естественный природный процесс, добавил ученый.

Шарташ превращается в болото

Раз в 10-15 лет, по наблюдениям экспертов, уровень в водоеме естественным образом падает, а потом повышается. В экологическом плане озеро находится в тяжелом состоянии: оно постепенно зарастает. Половина озера – это вода, а вторая половина – сапропель. По меркам экспертов, через 500 лет водоем может превратиться в болото.

Решить эту проблему можно путем очистки от донных отложений. Тогда Шарташ останется озером, а также будет комфортен для купания.

Подробное интервью – в нашем видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Наука, Общество, Россия, Фоторепортаж,