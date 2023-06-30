Ученый рассказал, когда озеро Шарташ превратится в болото (ФОТО, ВИДЕО)

Озеро Шарташ неизбежно превращается в болото. Об этом «Новому Дню» сообщил заведующий отделом реабилитации и охраны водных объектов РосНИИВХ Александр Попов. Это естественный природный процесс, добавил ученый.

Шарташ превращается в болото

Раз в 10-15 лет, по наблюдениям экспертов, уровень в водоеме естественным образом падает, а потом повышается. В экологическом плане озеро находится в тяжелом состоянии: оно постепенно зарастает. Половина озера – это вода, а вторая половина – сапропель. По меркам экспертов, через 500 лет водоем может превратиться в болото.

Решить эту проблему можно путем очистки от донных отложений. Тогда Шарташ останется озером, а также будет комфортен для купания.

Подробное интервью – в нашем видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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