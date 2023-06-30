«Внутренний туризм – это не социальная сфера, а бизнес»: полпред и глава МЭР обсудили инвестиции в УрФО

Внутренний туризм – это одно из самых перспективных на сегодняшний день направлений для наращивания инвестиций в регионы.

Об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев в Тобольске, где сегодня состоялось заседание совета по привлечению инвестиций в субъекты округа. На совете присутствовал министр экономического развития России Максим Решетников, а также губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-центр полпредства.

«Нужно помнить, что внутренний туризм – это не социальная сфера, а бизнес. И меры поддержки здесь нужны соответствующие: те, что имеют мультипликативный эффект на каждый вложенный рубль бюджетных средств», – подчеркнул Владимир Якушев. Многое в развитии туризма, по его словам, зависит и от региональных органов власти. Любой туристический проект связан с земельным участком. И взаимодействие с инвестором по этой теме – ключевой момент при принятии бизнесом инвестиционных решений.

Максим Решетников добавил, что Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический. Вместе с тем для растущего турпотока нужно наращивать номерной фонд. «В рамках программы создания модульных гостиниц изначально были поддержаны 32 проекта на тысячу номеров для Свердловской и Челябинской области. Но благодаря решению президента о дополнительном финансировании на 11 млрд сможем поддержать еще 9 проектов на 230 номеров, охватив в том числе и Курганскую область. Всего на проекты будет направлено 1,5 млрд. Челябинская область – абсолютный лидер в стране по числу поддержанных проектов, их 29», – рассказал министр.

Помимо глэмпингов при поддержке Минэка в Уральском федеральном округе также возводятся современные отели и гостиницы. Участники рабочей поездки сегодня посетили один из таких объектов – отель «Миррос», первый отель в Тобольске в категории «четыре звезды». Гости также познакомились с мастер-планом по формированию в городе туристического кластера.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»