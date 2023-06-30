На трассе Екатеринбург – Тюмень в серьезном ДТП пострадали пять детей (ФОТО)

Сегодня вечером на трассе Екатеринбург – Тюмень две иномарки столкнулись лоб в лоб. В аварии пострадали девять человек, в том числе пять детей. Младшему всего пять месяцев.

«По предварительным данным, 19-летний водитель «Шевроле» выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Хонда», за рулем которого был 43-летний мужчина. После столкновения автомобили съехали с дороги», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП травмы получили 9 человек, пятеро из них – дети. В пресс-службе минздрава по Свердловской области уточнили, что пятимесячный ребенок доставлен в Белоярскую ЦРБ бригадой скорой медицинской помощи. Туда дополнительно прибыли специалисты Территориального центра медицины катастроф. Еще четверыхх детей увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга в машинах скорой помощи. Один мужчина доставлен в Асбест для проведения компьютерной томографии, второй отказался от госпитализации. Одна женщина доставлена в ГБ № 36 Екатеринбурга, вторая – в Богдановичскую ЦРБ. Данные по состоянию госпитализированных уточняются. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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