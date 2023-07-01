В Екатеринбурге водитель из-за приступа эпилепсии въехал в светофор и сбил девушку с собакой (ФОТО)

Сегодня утром на перекрестке Мамина-Сибиряка – Первомайская иномарка влетела в светофор и наехала на девушку с собакой. Оказалось, что у водителя случился приступ эпилепсии.

«Водитель иномарки, почувствовав себя плохо, не принял меры к остановке транспорта, вследствие чего потерял контроль над управлением автомобилем, совершил наезд на светофорный объект и девушку-пешехода с собакой. В результате наезда девушка с переломом носа доставлена в 23-ю городскую больницу. Собаку осматривает специалист ветеринарной службы», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В ГИБДД напомнили, что диагноз «эпилепсия» является противопоказанием для управления транспортным средством.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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