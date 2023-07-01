В Свердловской области ожидаются дожди с градом и ветром до 20 м/с

МЧС выпустило предупреждение о непогоде в Свердловской области. По данным синоптиков, завтра, 2 июля, местами ожидаются дожди, град, порывы ветра при грозах до 20 м/с.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности. При возникновении происшествия звоните по телефону 112 или 101», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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