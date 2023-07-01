Пятимесячная девочка, пострадавшая в ДТП, умерла. Возбуждено уголовное дело

Пятимесячная девочка, которая пострадала накануне в аварии на Тюменской трассе, скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Сотрудниками СК России продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех без исключения обстоятельств, имеющих значение для следствия, сбору и закреплению доказательств», – сообщили в СУ СКР РФ по Свердловской области.

Напомним, вчера вечером на трассе Екатеринбург – Тюмень «Шевроле» выехала на встречку и столкнулась лоб в лоб с «Хондой». 19-летний водитель пояснил, что не успел завершить обгон.

В «Шевороле» на переднем пассажирском сиденье ехала 45-летняя мама троих детей, сзади в автолюльке была пятимесячная малышка, а рядом – две ее сестры и 20-летняя девушка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Все, кроме погибшей 5-месячной девочки, в тяжелом состоянии. В «Хонде» ехала семья: мама, папа и две дочки 7 и 12 лет. Они были пристегнуты ремнями. Тем не менее одна из девочек сейчас в реанимации, другой назначена операция, сообщили в УГИБДД. У мамы компрессионный перелом позвоночника.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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