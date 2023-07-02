В тройном столкновении на трассе Екатеринбург – Алапаевск пострадали четыре человека, в том числе дети (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск накануне вечером столкнулись три машины. Травмы получили четыре человека, двое из них дети.

Авария произошла на 38-м км автодороги в сторону Режа. Столкнулись автомобили «Шевроле Лачетти», «Тойота Ленд Крузер» и «Хавал Ф7», которые после удара съехали в кювет и опрокинулись. Причину столкновения и обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняют инспекторы ДПС.

«В результате происшествия пострадали 34-летняя женщина – водитель автомашины «Шевроле Лачетти» и ее три пассажира, двое из которых дети, девочки 3 и 8 лет, которые после осмотра медиками отпущены домой. Благодаря тому, что юные пассажиры ехали на заднем пассажирском сиденье в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм они не получили. Остальные участники в аварии не пострадали», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения, все трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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