В Екатеринбурге двухлетний мальчик после падения в троллейбусе доставлен в больницу с травмой головы

В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования в связи с травмированием двухлетнего ребенка в троллейбусе.

Инцидент произошел накануне в троллейбусе 32-го маршрута. Он ехал по проспекту Космонавтов, а когда загорелся зеленый сигнал светофора, водитель резко тронулась с места, отчего двухлетний мальчик упал и ударился головой.

Установлено, что троллейбусом управляла 34-летняя женщина, имеющая водительский стаж управления троллейбусом 2 года. Она была трезвая.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ребенка госпитализировали с травмой головы.

Надзорное ведомство выяснит обстоятельства травмирования, даст правовую оценку соблюдению сотрудниками транспортной компании законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реареагирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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