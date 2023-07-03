Пять человек погибли в страшном ДТП на Серовской трассе

Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на 44 км дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Очевидцы говорят, что поcле столкновения машины загорелись.

В пресс-службе УГИБДД Свердловской области сообщили, что ДТП случилось вчера в 22:50. Столкнулись машины «Митсубиси Аутлендер» и «Хундай Солярис». Водитель «Митсубиси» и три человека из «Хундай Солярис» погибли на месте. Еще один скончался в машине скорой помощи.

«При обследовании участка дороги места ДТП сотрудниками Госавтоинспекции в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины», – отмечают гаишники.

Невьянск, Елена Владимирова

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