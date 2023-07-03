С начала года на дорогах Урала погибли 111 человек

В Свердловской области в первом полугодии выросло общее число ДТП, но заметно снизилось число погибших.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Денис Колясников, с начала года в регионе случилось 1260 ДТП, что на 12,4% больше, чем год назад.

В авариях погибло 111 человек. Это на 48 меньше, чем год назад. Получили травмы еще 1596 человек.

К сожалению, на 21% выросло число ДТП с участием детей. Три ребенка погибли, 170 получили травмы.

Самые распространенные виды ДТП – столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Причины ДТП – превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, выезд на встречную полосу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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