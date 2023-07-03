В связи с изменением системы оплаты труда из «Почты России» начали увольняться сотрудники

В «Почте России» наблюдается отток кадров. Как сообщает газета «Коммерсант», увольнения спровоцировало изменение системы начисления зарплат.

По информации собеседников газеты, по ранее действовавшей системе оплаты труда сотрудники почты могли одновременно делить несколько ставок и получать большую зарплату. Например, на трех работников могло приходиться пять ставок. «Почта России» ввела на это ограничения и сократила число самих ставок.

Теперь на одного замещающего работника может приходиться до половины от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего коллеги. Замещать должность на 100% можно не более трех месяцев, а на одного сотрудника может приходиться не более 50% работы. Замещать одну вакансию могут не более пяти сотрудников. При этом предусмотрены исключения для начальников отделений почты и их заместителей.

В пресс-службе «Почты России» «Ъ» пояснили, что «приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава». Представители компании добавили, что о сокращении основного персонала «речи не идет».

Отметим, что горожане в последние два месяца регулярно жалуются на большие очереди на Главпочтамте, где при десятках желающих отправить или получить корреспонденцию в час пик может работать всего два окна. На прошлой неделе работа головного отделения также осложнялась в связи с программным сбоем, вызванным установкой нового ПО.

Екатеринбург, Елена Васильева

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