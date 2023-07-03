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Понедельник, 3 июля 2023, 11:23 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург летит генеральный прокурор РФ

Во вторник, 4 июля 2023 года, в Екатеринбург ожидается визит генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Здесь состоится заседание межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием коллег из стран СНГ.

Как сообщает тг-канал «Не для протокола», в аэропорту Кольцово Краснова встретит губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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